Μίτσκοσκι: Η χώρα έχει υποστεί πολλές ταπεινώσεις και αποδέχτηκε κακές συμφωνίες προς χάριν της ευρωατλαντικής της προοπτικής

Your browser does not support the audio element.

«Είμαστε στην ίδια κατάσταση με εκείνη πριν από 20 χρόνια, αλλά στο μεταξύ αλλάξαμε τη σημαία, το νόμισμα, το όνομα και τα πάντα» ανέφερε