Μαρινάκης για Τέμπη στον ΣΚΑΪ: Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί όπως εκείνος επιθυμεί

Your browser does not support the audio element.

«Ο κ. Γεωργιάδης εννοούσε “όποιος πάει στο συλλαλητήριο, δίνει δυνατότητα στην Κωνσταντοπούλου να το καπηλευτεί”» διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος