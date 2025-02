ΝΔ για Ανδρουλάκη: Αμετανόητος, αδιάβαστος και «τροφοδότης» της τοξικότητας

Your browser does not support the audio element.

«Αποκορύφωμα» της συνέντευξης του κ. Ανδρουλάκη η δήλωσή του ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει, χωρίς το κόμμα του να διαθέτει πρόγραμμα, αναφέρει η ΝΔ