Χρήστος Σταϊκούρας: Υλοποιούμε σχέδιο δράσης για τον σιδηρόδρομο συμφωνημένο με την Κομισιόν

Τα επίδικα είναι, αλήθεια, δικαιοσύνη και διαρκής ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας