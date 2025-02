Μητσοτάκης: Πρωτογενές πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Αυξημένη επιδότηση για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Your browser does not support the audio element.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού – Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Νόλαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας