Βουλή: Συνάντηση Ν. Κακλαμάνη με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι οι δύο χώρες διακατέχονται από αμοιβαίο σεβασμό και στηρίζονται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών