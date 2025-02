Γεωργιάδης: Επανέφερε το δικαίωμα απόσπασης των υπαλλήλων του Υπ.Υγείας για συνυπηρέτηση με ένστολο σύζυγο χωρίς περιορισμούς

Your browser does not support the audio element.

«Αντιλαμβάνομαι απολύτως την ανάγκη στήριξης του θεσμού της οικογένειας, για αυτό έδωσα εντολή να αλλάξει η εγκύκλιος», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας