Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μερτς: Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Μερτς: Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Σερτς για την εκλογική του νίκη, η οποία, όπως τόνισε, είναι σημαντική για την πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος