Απάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά: Αλίμονο αν μας πέρναγε από το μυαλό να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη φράση του πρωθυπουργού «σκύβουμε το κεφάλι», η οποία όπως είπε χαρακτηρίζει όλα τα κυβερνητικά στελέχη