Γεραπετρίτης: «Η λύση για την Ουκρανία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Γεραπετρίτης: «Η λύση για την Ουκρανία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «θα πρέπει να σεβόμαστε τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και τα θεμελιώδη των Ηνωμένων Εθνών»