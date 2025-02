Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου

Ο ίδιος επισήμανε ότι «η κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι στην κοινωνία, απέναντι σε μια αυθόρμητη διαδικασία διαμαρτυρίας και καθολικής απαίτησης για δικαιοσύνη