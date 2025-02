Παρέμβαση Σαμαρά για Τέμπη: Είναι δικαίωμα των συγγενών να μάθουν την αλήθεια – Δεν νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί μαζί τους

«Από μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας δεν απειλείται η δημοκρατική ομαλότητα, όπως δεν απειλήθηκε πριν ένα μήνα», ανέφερε ακόμη ο πρώην πρωθυπουργός