Το-Αλφαβητάρι-των-Ελληνοτουρκικών-Σχέσεων:-Ο-μύθος-της-Γαλάζιας-Πατρίδας

Στο 3ο επεισόδιο της νέας σειράς podcast του ΣΚΑΪ, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, εξηγεί γιατί η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, πώς συνδέεται η «Γαλάζια Πατρίδα» με το Αιγαίο και τι θα σήμαινε για την Ελλάδα μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης