Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα

«Έπρεπε να είχε παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης – Η ανάφλεξη προέρχεται από άγνωστο καύσιμο, άρα 2 χρόνια κορόιδευαν τον ελληνικό λαό» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ