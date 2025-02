Βουλή: Ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τις ασφαλιστικές εισφορές ζητά το ΚΚΕ

Your browser does not support the audio element.

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας του υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής, το ΚΚΕ