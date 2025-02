Δημοσκόπηση-pulse:-Βαριά-η-σκιά-των-Τεμπών-πάνω-από-το-πολιτικό-σκηνικό

Your browser does not support the audio element.

Σε ρυθμούς Τεμπών κινείται το πολιτικό σκηνικό και αυτό αποτυπώνεται στη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ