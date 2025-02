Μαρινάκης: Το πόρισμα για τα Τέμπη απαντά με «όχι» στη συγκάλυψη – Να δούμε αν υφίσταται ακόμα το αίτημα Ανδρουλάκη για Προανακριτική Πολιτική 12:31, 27.02.2025 UPDATE: 13:24

Your browser does not support the audio element.

«Ο κ. Ανδρουλάκης βγήκε στον ΣΚΑΪ να σχολιάσει το πόρισμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ανακοίνωση και άρα χωρίς να το έχει διαβάσει όλο»