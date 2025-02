Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Your browser does not support the audio element.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εντείνουν την κριτική τους απέναντι στην κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι το πόρισμα θα το αξιολογήσει η Δικαιοσύνη