Συναντήσεις Γεραπετρίτη στο Κογκρέσο: Διακομματική στήριξη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων διαπιστώθηκε η διακομματική στήριξη που απολαμβάνουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο Κογκρέσο