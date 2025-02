Τέμπη: Kόντρα στη Βουλή για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ: «Βασική αιτία ο ανθρώπινος παράγοντας» – «Είπατε ψέματα»

Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στη Βουλή, παραμονές των συλλαλητηρίων για τη «μαύρη» επέτειο των δυο ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη