Το «όλον» ΠΑΣΟΚ στην εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη – Τα τετ α τετ, τα πηγαδάκια και οι παρουσίες που συζητήθηκαν

Your browser does not support the audio element.

Στις πρώτες σειρές βρέθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Πέτρος Παππάς και μάλιστα είχε θέση ανάμεσα στους βουλευτές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης