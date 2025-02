Κώστας Τσιάρας: «Βήμα – βήμα, επιλύουμε χρόνια προβλήματα στον πρωτογενή τομέα»

Your browser does not support the audio element.

Στις μεγάλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Ολομέλεια της Βουλής