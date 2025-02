Μητσοτάκης για Τέμπη: Είδαμε το πιο άσχημο πρόσωπο της χώρας στον εθνικό καθρέφτη

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την συμπλήρωση δύο χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας