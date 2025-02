Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: «Ο κόσμος πάει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη με αγνές διαθέσεις – Βέβαια θα μπω σήμερα σε τρένο»

«Γιατί ενώ υπήρχαν σύγχρονα συστήματα στα τρένα της ΕΕ, είχαμε 805 θανάτους σε σιδηροδρομικά ατυχήματα το 2022;» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης