Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με Ρούμπιο: Η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα – Θα συνεχίσουμε να μιλάμε με όλους

Your browser does not support the audio element.

Στόχος μας να βελτιωθούν σημαντικά οι διμερείς μας σχέσεις, και να συμβάλλουμε στην εμπέδωση της περιφερειακής και διεθνούς ειρήνης, τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ