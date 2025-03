Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη- Ζελένσκι: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία»

Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις, ενόψει της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη