Στις-ταχύτερα-αναπτυσσόμενες-εταιρείες-της-Ευρώπης-το-2025-ο-όμιλος-next-com

Ο Όμιλος Εταιρειών Next Com, μετρώντας ήδη 30 έτη παρουσίας στην ελληνική επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των “Europe’s Fastest-Growing Companies 2025” των Financial Times, που επιβραβεύει εταιρείες με εντυπωσιακή ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και καινοτομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη λίστα αναδεικνύει τις 1.000 επιχειρήσεις με τον υψηλότερο Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης (CAGR) στα έσοδά τους για την περίοδο 2020-2023.

Αναγνώριση δυναμικής και καινοτομίας

Ο Όμιλος Next Com αποτελεί τη μία εκ των δύο μόνο ελληνικών εταιρειών που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των Financial Times. Έχοντας προσπεράσει το 83,6% των ευρωπαϊκών εταιρειών ο Όμιλος Next Com βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη πορεία του, τη στρατηγική ανάπτυξη και την επένδυση στην καινοτομία.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Επικοινωνία, Τεχνολογία, Πράσινη Ενέργεια και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη και η ψηφιακή εξειδίκευση του Ομίλου ενισχύουν τη θέση του ως Ηγέτη στον τομέα της Επικοινωνίας, των καινοτόμων λύσεων ψηφιοποίησης, καθώς και στις υπηρεσίες της Πράσινης Ενέργειας, της Τεχνολογίας και της Συμβουλευτικής. Ο Όμιλος Next Com επενδύει συνεχώς σε νέα εργαλεία, στρατηγικές και τεχνολογίες, διαμορφώνοντας το μέλλον του ψηφιακού marketing, της πράσινης ενέργειας, της τεχνολογίας και της συμβουλευτικής στην ελληνική και διεθνή αγορά.