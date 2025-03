Φάμελλος από Βουλή: Η κοινωνία μάς λέει «βρείτε τα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση»

«Οφείλουμε να συντάξουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και να έρθει ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο για να απαντήσει, αλλά και να αποχωρήσει»