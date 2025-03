Νέες-διακρίσεις-για-την-witside-στα-ai-&-data-awards

Η WITSIDE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την ηγετική της θέση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων, κατακτώντας 6 βραβεία στα πρώτα AI & Data Awards που διοργάνωσε η Boussias Events, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2025 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η WITSIDE διακρίθηκε για την πρωτοποριακή της δουλειά κατακτώντας δύο Πλατινένια (Platinum) βραβεία στις ενότητες AI & Data Usage και AI & Data Solutions, τρία Χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Best Use of Computer Vision, Best Machine Learning Solution και Best in Healthcare και το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best in BFSI (Banking, Financial Services & Insurance).

«Τα βραβεία, αποτελούν επιστέγασμα της συνεχούς μας επένδυσης στους ανθρώπους και του προσανατολισμού μας στην καινοτομία, ανήκουν δε στο σύνολο των εργαζομένων της WITSIDE που φροντίζουν να κάνουμε πράξη το στόχο μας για εξαιρετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Χρήστος Παπαδόπουλος (φωτ.), Διευθύνων Σύμβουλος της WITSIDE.

Τα Έργα Που Βραβεύτηκαν: AI-Patholab και “Η Δύναμη των Δεδομένων στα Χέρια της Ομάδας της Αlpha Bank”

Το AI-Patholab, που αναπτύχθηκε από την WITSIDE σε συνεργασία με την Istomedica και τη Synergy Value, αξιοποιεί προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας εικόνας για τη διάγνωση καρκίνου του θυρεοειδούς και του προστάτη με εντυπωσιακή ακρίβεια: 98,29% για τον καρκίνο του θυρεοειδούς και 93,95% για τον καρκίνο του προστάτη. Η καινοτομία του AI-Patholab έγκειται επίσης στο ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη λειτουργεία του και είναι διαθέσιμο μέσω Cloud, στοιχεία που μειώνουν σημαντικά το κόστος χρήσης και το καθιστούν εύκολο να χρησιμοποιηθεί από παντού.

«Είναι μεγάλη τιμή να βλέπουμε το έργο μας να αναγνωρίζεται, γιατί για εμάς στη WITSIDE, η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Η επιτυχία αυτού του έργου δεν αφορά μόνο την καινοτομία ή τους αλγορίθμους – αφορά τους ανθρώπους», δήλωσε η Ιωάννα Τσιάκα, Data Scientist στην ομάδα Advanced Analytics της WITSIDE, κατά την παραλαβή των βραβείων.

Στον τομέα της τραπεζικής καινοτομίας, το έργο “Η Δύναμη των Δεδομένων στα Χέρια της Ομάδας της Αlpha Bank” που κέρδισε το Χάλκινο βραβείο, βασίζεται στο Qlik Sense Dynamic Views και προσφέρει real-time ενημέρωση, εξατομικευμένες αναφορές και διαδραστικές οπτικοποιήσεις, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια στη λήψη αποφάσεων, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο ανάλυσης κατά 20%.

Οδηγώντας τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με τη Δύναμη των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η WITSIDE, με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, συνεχίζει να ηγείται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στην Ελλάδα. Με στρατηγική εστίαση στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, η εταιρεία είναι ο καλύτερος σύμμαχος επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια για το ταξίδι τους στο χώρο των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.