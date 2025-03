Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Πέτρο Παππά

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Πέτρος Παππάς, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ – Επιστολή του προέδρου προς τον ΠτΒ για την ένταξη βουλευτή στην ΚΟ του κόμματος