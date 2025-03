Φάμελλος σε Μητσοτάκη: «Θα έρθετε να καταθέσετε στην προανακριτική για τα Τέμπη;»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν σας προβληματίζει ότι έχετε προκαλέσει τις μεγαλύτερες μεταπολιτευτικά συγκεντρώσεις;»