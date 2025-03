Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής: Τι θα πει ο Μητσοτάκης – Τολμηρά μέτρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Your browser does not support the audio element.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το πακέτο για την άμυνα (REARM Europe) που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι ένα σημαντικό βήμα