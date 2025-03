Εγκάρδιος εναγκαλισμός Μητσοτάκη- Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες Πολιτική 17:20, 06.03.2025 UPDATE: 19:03

Με μια εγκάρδια αγκαλιά υποδέχθηκε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι o Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες