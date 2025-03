Πρόταση δυσπιστίας – Σοφία Ζαχαράκη: Η ελληνική κοινωνία μετατρέπει τα τραύματα της σε δύναμη για προκοπή

Εμείς το «ποτέ ξανά» το κάνουμε πράξη και ουσία, τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μιλώντας στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας