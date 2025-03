Σύνοδος Κορυφής: Θρίλερ σήμερα στις Βρυξέλλες για Άμυνα και Ουκρανία – Οι προτάσεις και τα «αγκάθια»

Your browser does not support the audio element.

Σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες της Ένωσης των «27» καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σημαντικών ζητημάτων για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια