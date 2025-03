«Παγώνει» μέχρι νεωτέρας το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο

Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΔΜΗΕ αποφάσισε να διακόψει τη χρηματοδότηση του έργου – Αποχώρησε από την Κρήτη και το δεύτερο ερευνητικό πλοίο «Ievoli Relume»