Παναγιωτόπουλος: «Η Αντιπολίτευση επιδιώκει την αστάθεια σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής και αυτό μας αφορά όλους»

«Το έργο της Κυβέρνησης δεν διαγράφεται και δεν απαξιώνεται από κανέναν άκαπνο κριτή», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου