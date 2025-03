Χάος στη Βουλή με απρεπές σχόλιο βουλευτή της ΝΔ κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου Πολιτική 18:23, 07.03.2025 UPDATE: 18:47

Της φώναξε εκτός μικροφώνου «κάνε ή υιοθέτησε κανένα παιδί», την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε πως τα παιδιά είναι το μέλλον