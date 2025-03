Απάντηση Κυριαζίδη μετά την επίθεση σε Κωνσταντοπούλου: «Η συμπεριφορά μου ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού»

Your browser does not support the audio element.

Είχε προηγηθεί η διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος