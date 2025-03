Διεγράφη από την ΚΟ της ΝΔ ο βουλευτής Δράμας Δημήτριος Κυριαζίδης

Your browser does not support the audio element.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος συνεδρίασε την Παρασκευή το βράδυ υπό την προεδρία του βουλευτή Γιάννη Τραγάκη και αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας