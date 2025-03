ΥΠΕΞ: Επείγουσα για τη Συρία μια πολιτική μεταβατική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς

Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα πυροδοτούσαν περαιτέρω τις εντάσεις, αναφέρει το ΥΠΕΞ