Κόντρα-Ρωμανού-Τσουκαλά:-«Ο-Ανδρουλάκης-μετέβη-στα-Τέμπη-με-τον-γιατρό-που-ενέκρινε-τη-fake-αναρρωτική-στον-επιθεωρητή-του-σταθμάρχη»

Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία που έδειξε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στον τηλεοπτικό «αέρα» – Για «περσινά ξινά σταφύλια» μίλησε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ