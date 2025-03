Τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα σε Γιώργο Γεραπετρίτη και Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Θ’ για τη Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη για εθνική ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη και τόνισε τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των κοινοτήτων