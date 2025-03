Προανακριτική, ορκωμοσία Προέδρου της Δημοκρατίας και ανασχηματισμός

Your browser does not support the audio element.

Εβδομάδα πυκνών πολιτικών εξελίξεων υπό την πίεση των Τεμπών, που «δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε»