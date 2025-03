Από τους «καλικάντζαρους», στο επεισόδιο στην Εθνική Πινακοθήκη – Ποιος είναι ο βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος (Βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Ένα χρονικό με τις πιο ακραίες τοποθετήσεις του βουλευτή της Νίκης – Όταν έλεγε για τις «πύλες της κολάσεως», τα «δαιμόνια» και τους «καλικάντζαρους» στη Βουλή