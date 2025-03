Συνάντηση-Δένδια-Γκρόσι-στη-Βιέννη:-Στο-τραπέζι-«θέματα-ασφαλείας-πυρηνικών-σταθμών»

Με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Μ. Γκρόσι, συναντήθηκε σήμερα στη Βιέννη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συζητήθηκαν «θέματα ασφαλείας πυρηνικών σταθμών».

I met in Vienna with Director General of the International Atomic Energy Agency Mr @rafaelmgrossi, with whom I discussed matters regarding the security of nuclear power stations. pic.twitter.com/xCQzwh3eLb

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 14, 2025