Ευ. Βενιζέλος: Με όσα κάνει ο Τραμπ θα έπρεπε να ανησυχούμε με το θέμα της ασφάλειας της χώρας

Your browser does not support the audio element.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε πως «μπορεί να είμαστε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ όμως το θέμα της ασφάλειας δεν θεωρούμε ότι είναι διεθνές αλλά εθνικό»