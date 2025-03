Μητσοτάκης:-Παράρτημα-στην-Ελλάδα-θέλει-να-δημιουργήσει-το-πανεπιστήμιο-york

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ψηφιακές αλλαγές στην υπηρεσία των πολιτών, σχολίασε τη ψήφο εμπιστοσύνης του Moody’s και αποκάλυψε την αίτηση του York για ελληνικό παράρτημα