Παραιτήθηκε-ο-Αρίστος-Δοξιάδης-από-υφυπουργός-Έρευνας-και-Καινοτομίας,-μία-ημέρα-μετά-την-ορκωμοσία-του

Παραιτήθηκε ο Αρίστος Δοξιάδης από υφυπουργός Ανάπτυξης, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Δοξιάδης κάνει λόγο για ανήθικο πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του η αντιπολίτευση – Ο αντικαταστάτης του θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες