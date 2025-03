Δοξιάδης μετά την παραίτησή του: Ο πρωθυπουργός δεν είχε την επιλογή να μην την αποδεχθεί

Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη ανάρτηση του παραιτηθέντος υφυπουργού Ανάπτυξης στα social media μια ημέρα μετά την ανακοίνωση και την αποδοχή της παραίτησής του